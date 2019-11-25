Томские ученые получили грант на исследование климата в Арктике

Томские учение получили грант Минобрнауки в размере 80 млн рублей на авиаисследования климата в Арктике. Анализ проведут сотрудники Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН с помощью единственного в России самолета-лаборатории Ту-134 «Оптик».

Ученые планируют замерить количество выбросов парниковых газов, в том числе метана, которые образуются из-за таяния вечной мерзлоты. Начало исследований запланировано на 2020 год, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Самолет над Арктикой в следующем году планируем. Из-под шельфов происходит выделение метана, все более и более сильное. Пока оно влияет слабо (на климат), но тем не менее показывает, что здесь повышенная концентрация метана. Согласно математическим моделям, больше всего метана должно выделяться в районе экватора, но он выделяется в районе нашей Арктики», - цитирует ТАСС директора института Игорья Пташника.

Отметим, что новые исследования рассчитаны на два года. Более пяти лет назад работу самолета-лаборатории в Арктике финансировала норвежская и французская стороны, затем полеты ученых прекратились.