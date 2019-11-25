25 ноября
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Томские ученые получили грант на исследование климата в Арктике

Главная Наука
Томск
17:22 25 Ноября 2019
общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Томские учение получили грант Минобрнауки в размере 80 млн рублей на авиаисследования климата в Арктике. Анализ проведут сотрудники Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН с помощью единственного в России самолета-лаборатории Ту-134 «Оптик».

Ученые планируют замерить количество выбросов парниковых газов, в том числе метана, которые образуются из-за таяния вечной мерзлоты. Начало исследований запланировано на 2020 год, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Самолет над Арктикой в следующем году планируем. Из-под шельфов происходит выделение метана, все более и более сильное. Пока оно влияет слабо (на климат), но тем не менее показывает, что здесь повышенная концентрация метана. Согласно математическим моделям, больше всего метана должно выделяться в районе экватора, но он выделяется в районе нашей Арктики», - цитирует ТАСС директора института Игорья Пташника.

Отметим, что новые исследования рассчитаны на два года. Более пяти лет назад работу самолета-лаборатории в Арктике финансировала норвежская и французская стороны, затем полеты ученых прекратились.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Наука / НОВОСТИ
Новости Томска: Томские учёные нашли новый способ получения экологического топлива из мусора

Томские учёные нашли новый способ получения экологического топлива из мусора

15 Ноября 2019 г.
Исследователи Томского политехнического университета создали многокомпонентное топливо с высоким содержанием твердых бытовых отходов, сообщает «Радио Сибирь».
Новости Томска: Томский генератор используют для дезинфекции воды в Израиле

Томский генератор используют для дезинфекции воды в Израиле

12 Ноября 2019 г.
Высоковольтный генератор наносекундной длительности создан в ТПУ
Новости Томска: Эксперты из США назвали томский университет лучшим инженерным вузом России

Эксперты из США назвали томский университет лучшим инженерным вузом России

28 Октября 2019 г.
В рейтинг американского журнала U.S. News & World Rep вошли 17 российских вузов
Новости Томска: Томские ученые усовершенствовали прибор для лечения обморожений

Томские ученые усовершенствовали прибор для лечения обморожений

25 Октября 2019 г.
Они предлагают лечить пациентов микроволновыми полями
Новости Томска: Томские ученые научились безопасно эвакуировать людей во время паводков

Томские ученые научились безопасно эвакуировать людей во время паводков

13 Октября 2019 г.
Для этого была создана специальная программа
Новости Томска: Разработками томских ученых заинтересовались в Сингапуре и Вьетнаме

Разработками томских ученых заинтересовались в Сингапуре и Вьетнаме

30 Сентября 2019 г.
Подписано соглашение о сотрудничестве
Новости компаний
20/11
Автокредит - как сделать его более выгодным
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: В Сибири арестовали крупных лесных контрабандистов

В Сибири арестовали крупных лесных контрабандистов

21 Ноября 2019 г.
Сумма ущерба может достигать 600 млн рублей
Новости Томска: Названа стоимость ввода в эксплуатацию нового здания Томского НИМЦ

Названа стоимость ввода в эксплуатацию нового здания Томского НИМЦ

25 Ноября 2019 г.
На ремонт и оборудование необходимо 2,2 млрд рублей
Новости Томска: Новосибирцы собирают томский стеклобой

Новосибирцы собирают томский стеклобой

21 Ноября 2019 г.
«Гласс Рециклинг» установила в Томске контейнеры для раздельного сбора отходов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19