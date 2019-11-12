Томский генератор используют для дезинфекции воды в Израиле

В Израиле успешно прошел испытания высоковольтный генератор наносекундной длительности, созданный в Томском политехническом университете (ТПУ). Он предназначен для очистки сточных вод, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Генератор создан в лаборатории импульсно-пучковых, электроразрядных и плазменных технологий ТПУ под руководством Геннадия Ремнева. Он предназначен для израильской компании WADIS, занимающейся электроразрядной дезинфекцией воды.

«Один из этапов очистки – это удаление органики… Для этого коллеги используют наносекундный электрический разряд в воде. Для этого и нужен генератор... Обычно такие генераторы формируют высоковольтные импульсы с частотой следования до 1 килогерца со средней мощностью 0,5-1кВт, а нам нужно было дойти до 3 килогерц при средней мощности генератора 4,5 кВт, при этом генератор должен работать на нагрузку в 50 Ом. Это достаточно маленькое сопротивление для генератора такого типа. Суть в том, что при снижении сопротивления падает и коэффициент полезного действия генератора. Нам удалось решить этот вопрос в нашем генераторе, сохранив приемлемый коэффициент полезного действия», - привел сайт ТПУ комментарий научного сотрудника томской лаборатории Михаила Журавлева.