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Томский генератор используют для дезинфекции воды в Израиле

Главная Наука
Томск
11:02 12 Ноября 2019
вода, израиль, университет
Автор: Sibnovosti.ru
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В Израиле успешно прошел испытания высоковольтный генератор наносекундной длительности, созданный в Томском политехническом университете (ТПУ). Он предназначен для очистки сточных вод, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Генератор создан в лаборатории импульсно-пучковых, электроразрядных и плазменных технологий ТПУ под руководством Геннадия Ремнева. Он предназначен для израильской компании WADIS, занимающейся электроразрядной дезинфекцией воды.

«Один из этапов очистки – это удаление органики… Для этого коллеги используют наносекундный электрический разряд в воде. Для этого и нужен генератор... Обычно такие генераторы формируют высоковольтные импульсы с частотой следования до 1 килогерца со средней мощностью 0,5-1кВт, а нам нужно было дойти до 3 килогерц при средней мощности генератора 4,5 кВт, при этом генератор должен работать на нагрузку в 50 Ом. Это достаточно маленькое сопротивление для генератора такого типа. Суть в том, что при снижении сопротивления падает и коэффициент полезного действия генератора. Нам удалось решить этот вопрос в нашем генераторе, сохранив приемлемый коэффициент полезного действия», - привел сайт ТПУ комментарий научного сотрудника томской лаборатории Михаила Журавлева.

По словам разработчиков, подобные установки являются «штучными». Они создаются для решения конкретных задач.

Фото: сайт Томского политехнического университета

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