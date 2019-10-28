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Эксперты из США назвали томский университет лучшим инженерным вузом России

Главная Наука
Томск
14:38 28 Октября 2019
вузы, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
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В рейтинг американского журнала U.S. News & World Rep вошли 17 российских вузов, в том числе Томский политехнический университет. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Среди российских вузов, по версии рейтинга, томский университет находится на 11 строке, и на первом месте среди университетов РФ в предметном рейтинге «Инженерные науки».

В глобальном рейтинге ТПУ занял 889 место.

Рейтинг основан на индикаторах публикационной активности, количестве цитирований, мировой и региональной исследовательской репутации.

Фото youtube.com

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