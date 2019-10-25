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Томские ученые усовершенствовали прибор для лечения обморожений

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Томск
09:15 25 Октября 2019
общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Ученые-радиофизики из Томского государственного университета усовершенствовали собственную разработку для лечения обморожений. Созданное сибиряками устройство представляет собой микроволновую камеру, которая прогревает конечности с помощью слабого СВЧ-поля. При этом прогрев идет равномерно, а параллельно поврежденный участок охлаждается – это важно, чтобы предотвратить ампутацию.

«К микроволновой камере, которая осуществляла прогрев, и гибкому рукаву, изолирующему пациента и персонал от облучения, радиофизики ввели вращающиеся переизлучатели, разрушающие стационарные неоднородности поля и обеспечивающие более равномерный прогрев. Также они добавили систему охлаждения верхнего слоя кожи», – сообщили об этапах доработки проекта в пресс-службе ТГУ.

Разработку ученых ТГУ планируют тестировать на добровольцах в томской медико-санитарной части №2, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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