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Томские ученые научились безопасно эвакуировать людей во время паводков

Главная Наука
Томск
12:11 13 Октября 2019
общество, красноярск, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые ТГУ совместно с коллегами из Токио разработали программу, которая в режиме реального времени моделирует ход воды во время паводков, а также подбирает безопасные маршруты эвакуации. В конце года технологию опробуют в Томской области. 

«Наши коллеги из Токио много работают над новыми способами прогноза природных катастроф, поскольку для Японии нередки оползни, землетрясения, наводнения и т.д. Японцы уже создали автоматическую систему оповещения для нескольких населенных пунктов. В ходе рабочего визита в TMU мы освоили их способы моделирования природных катастроф с оптимизацией путей эвакуации и разработали подобную систему для деревни Черная речка, которая каждую весну оказывается под угрозой затопления», — рассказывает доцент ГГФ ТГУ Вадим Хромых

Программа использует оперативные данные, поступающие с гидропостов, и моделирует онлайн-карту паводка. На ней выделяется затопленная территория, а также зона, свободная от воды. Модель должна упростить и сделать более безопасным процесс эвакуации населения. 

Отметим, что карту хотят открыть для жителей Томской области. С ее помощью они смогут отслеживать ситуацию и при необходимости заблаговременно готовиться к эвакуации.

Фото: ТГУ

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