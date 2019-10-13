Томские ученые научились безопасно эвакуировать людей во время паводков

Ученые ТГУ совместно с коллегами из Токио разработали программу, которая в режиме реального времени моделирует ход воды во время паводков, а также подбирает безопасные маршруты эвакуации. В конце года технологию опробуют в Томской области.

«Наши коллеги из Токио много работают над новыми способами прогноза природных катастроф, поскольку для Японии нередки оползни, землетрясения, наводнения и т.д. Японцы уже создали автоматическую систему оповещения для нескольких населенных пунктов. В ходе рабочего визита в TMU мы освоили их способы моделирования природных катастроф с оптимизацией путей эвакуации и разработали подобную систему для деревни Черная речка, которая каждую весну оказывается под угрозой затопления», — рассказывает доцент ГГФ ТГУ Вадим Хромых

Программа использует оперативные данные, поступающие с гидропостов, и моделирует онлайн-карту паводка. На ней выделяется затопленная территория, а также зона, свободная от воды. Модель должна упростить и сделать более безопасным процесс эвакуации населения.

Отметим, что карту хотят открыть для жителей Томской области. С ее помощью они смогут отслеживать ситуацию и при необходимости заблаговременно готовиться к эвакуации.

Фото: ТГУ