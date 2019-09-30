Разработками томских ученых заинтересовались в Сингапуре и Вьетнаме

Томский госуниверситет и компания «Golden Anchor International Trading PTY Ltd» из Сингапура подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, разработчики из Сингапура и других стран Азии будут продвигать и внедрять продукты и технологии, созданные на базе ТГУ. Об этом сообщается на сайте вуза.

Так, первым совместным проектом томских ученых и сингапурской компании станет продвижение технологии по очистки донных отложений водоемов от нефти. В частности, речь идет о таком устройстве как аэрощуп. Оно позволяет проводить экспресс-оценку водных объектов и дальнейшую их очистку без использования химических и биологических препаратов.

Отмечается, что новый инструмент уже опробовали на практике — ученые очистили с его помощью несколько объектов в республике Коми и в ХМАО.

«Вместе с главой группы компаний«Golden Anchor International Trading PTY Ltd» посетил участник делегации из Вьетнама Лам Ван Рео — бизнес-консультант, имеющий большой опыт работы во вьетнамской нефтяной промышленности. Он будет заниматься продвижением проектов ТГУ во Вьетнаме», — пояснили в вузе.

Фото: tsu.ru