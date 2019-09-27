Томские физики создали томограф, позволяющий сканировать и находить микродефекты в сложных объектах, сообщает «Радио Сибирь» со ссылкой на Томский политехнический университет.

Томограф умеет, как считать кванты рентгеновского излучения, так и учитывать изменение фазы, амплитуды и длины волны излучения. Их совместный учёт позволит получить информацию о низкоконтрастных материалах и их структуре.

Сейчас ученые развивают инструментальную и программную базу томографа и ищут технические решения для улучшения точности результатов исследований.

Фото yandex.ru