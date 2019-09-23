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Томская компания протестировала систему «умного» видеонаблюдения

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Томск
13:00 23 Сентября 2019
технологии, разработка, видео
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В онлайн-режиме она обнаруживает и распознает объекты, определяет их скорость и траекторию движения, сообщает «Радио Сибирь».

Как рассказал представитель компании Rubius, тестирование платформы прошло на конференции «Город IT».

Система следила за зоной Placemaking и зафиксировала точный результат. Также программа построила тепловую карту – на ней хорошо видно, как перемещались люди по площадке. Уточняется, что система может быть интересна ретейлу, «умному городу» и промышленности, где требуется контроль за производственными процессами.

Фото yandex.ru 

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