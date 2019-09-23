Томская компания протестировала систему «умного» видеонаблюдения

В онлайн-режиме она обнаруживает и распознает объекты, определяет их скорость и траекторию движения, сообщает «Радио Сибирь».
Как рассказал представитель компании Rubius, тестирование платформы прошло на конференции «Город IT».
Система следила за зоной Placemaking и зафиксировала точный результат. Также программа построила тепловую карту – на ней хорошо видно, как перемещались люди по площадке. Уточняется, что система может быть интересна ретейлу, «умному городу» и промышленности, где требуется контроль за производственными процессами.
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