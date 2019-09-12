Томские ученые нашли «оазисы» в вечной мерзлоте

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа образуются участки высокопродуктивных экосистем. Открытие было сделано сотрудниками лаборатории «БиоГеоКлим» Томского государственного университета (ТГУ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как убедились томские ученые, подобные «оазисы» формируются в местах активного таяния мерзлоты. Это происходит из-за поступления в почву больших доз микро- и макроэлементов, что стимулирует активный рост трав и кустарников. В таких «оазисах» растут ромашки, одуванчики, полярные маки, несколько видов полыни, злаков, осоки, хвощ, ивы.

«Вблизи поселка Сеяха мы обнаружили бугры с мелкими озерами между ними, покрытые буйной растительностью, с максимумами урожая трав выше, чем в хасыреях (обсохшие озера – Sibnovosti.ru). Как оказалось, «вспышка жизни» в тундре произошла из-за термокарста – вытаивания подземного льда с последующим неравномерным проседанием почвы», - приводит сайт ТГУ комментарий руководителя проекта Сергея Лойко.

Участники исследования пришли к выводу, что климатический потенциал российской арктической зоны сильно недооценен. Как выяснилось, даже в короткое арктическое лето можно получать богатый урожай травы и кустарников и использовать их для кормов.

Фото: сайт Томского государственного университета