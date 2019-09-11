11 сентября
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Свежесть замороженной рыбы можно определить томской термометкой

Главная Наука
Томск
13:03 11 Сентября 2019
университет, рыба, замораживание
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Томский государственный университет (ТГУ) и компания «Криотех» выпустили первую партию новых термометок. Они предназначены для определения качества замороженной рыбы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Работы по созданию термометок проводило предприятие «Криотех», научной частью занимались химики лаборатории органического синтеза ТГУ под руководством Виктора Малькова. Созданные участниками совместного проекта наклейки необратимо меняют цвет с белого на зеленый, если температура, в которой находится рыба, становится выше допустимых минус 18 градусов.

«Большая часть рыбы заготавливается на Дальнем Востоке и проходит сложный путь транспортировки на авто- или железнодорожном транспорте, хранится в разных складских помещениях. Где и когда рыба испортилась из-за разморозки, найти сложно. Поэтому у рынка есть запрос на универсальное средство контроля, которое невозможно подделать или изменить», - приводит сайт ТГУ комментарий разработчиков.

По данным создателей термометок, их преимуществом перед зарубежными аналогами является способность к самоактивации. Наклейка замораживается вместе с продукцией и уже в процессе заморозки самостоятельно приводится в рабочее состояние.

В томском вузе отмечают, что это первый проект, реализованный при поддержке первого в РФ университетского Венчурного фонда. Он был создан ТГУ и ФПИ РВК в 2017 году.

Фото: сайт Томского государственного университета

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Наука / НОВОСТИ
Новости Томска: Томский вуз выпустил изотопы лютеция для борьбы с раком

Томский вуз выпустил изотопы лютеция для борьбы с раком

28 Августа 2019 г.
ТПУ ждет заключения экспертизы для организации постоянного производства
Новости Томска: Томские ученые создают программу для изучения облаков

Томские ученые создают программу для изучения облаков

26 Августа 2019 г.
Знания о перистых облаках нужны для изучения атмосферы, климата, парниковых и атмосферных эффектов, прогнозирования погоды.
Новости Томска: Ученые в Томске выращивают «плазменный» салат и рукколу

Ученые в Томске выращивают «плазменный» салат и рукколу

19 Августа 2019 г.
Они обрабатывают семена плазмой электрических разрядов, и им уже удалось получить «плазменные» культуры.
Новости Томска: Томская компания разрабатывает алгоритм оцифровки рукописных надписей

Томская компания разрабатывает алгоритм оцифровки рукописных надписей

9 Августа 2019 г.
Разрабатывается решение, которое будет использовать алгоритмы компьютерного зрения и машинного обучения.
Новости Томска: Беспилотники будут выявлять пожароопасные территории

Беспилотники будут выявлять пожароопасные территории

5 Августа 2019 г.
Разработкой комплекса занимаются учёные из Томского университета систем управления и радиоэлектроники.
Новости Томска: Томские разработчики сделают приложение для моделирования состава материалов 3D-печати

Томские разработчики сделают приложение для моделирования состава материалов 3D-печати

25 Июля 2019 г.
Программа позволит анализировать и прогнозировать состав и свойства материалов, где применяется лазерный или электронный луч.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Три сибирских вуза остались в топ-10 российского рейтинга RUR

Три сибирских вуза остались в топ-10 российского рейтинга RUR

10 Сентября 2019 г.
ТГУ и НГУ остались на своих позициях, а ТПУ переместился на две строки вверх
Новости Томска: ФК «Томь» уступил «Шиннику» в матче 12-го тура ФНЛ

ФК «Томь» уступил «Шиннику» в матче 12-го тура ФНЛ

8 Сентября 2019 г.
Игра завершилась со счетом 2:1
Новости Томска: День томича-2019: Томск — центр притяжения

День томича-2019: Томск — центр притяжения

8 Сентября 2019 г.
Город отметил 415-летие
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356