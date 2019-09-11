Свежесть замороженной рыбы можно определить томской термометкой

Томский государственный университет (ТГУ) и компания «Криотех» выпустили первую партию новых термометок. Они предназначены для определения качества замороженной рыбы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Работы по созданию термометок проводило предприятие «Криотех», научной частью занимались химики лаборатории органического синтеза ТГУ под руководством Виктора Малькова. Созданные участниками совместного проекта наклейки необратимо меняют цвет с белого на зеленый, если температура, в которой находится рыба, становится выше допустимых минус 18 градусов.

«Большая часть рыбы заготавливается на Дальнем Востоке и проходит сложный путь транспортировки на авто- или железнодорожном транспорте, хранится в разных складских помещениях. Где и когда рыба испортилась из-за разморозки, найти сложно. Поэтому у рынка есть запрос на универсальное средство контроля, которое невозможно подделать или изменить», - приводит сайт ТГУ комментарий разработчиков.

По данным создателей термометок, их преимуществом перед зарубежными аналогами является способность к самоактивации. Наклейка замораживается вместе с продукцией и уже в процессе заморозки самостоятельно приводится в рабочее состояние.

В томском вузе отмечают, что это первый проект, реализованный при поддержке первого в РФ университетского Венчурного фонда. Он был создан ТГУ и ФПИ РВК в 2017 году.

Фото: сайт Томского государственного университета