Томский вуз выпустил изотопы лютеция для борьбы с раком

Томский политехнический университет (ТПУ) произвел опытную партию изотопов химического элемента лютеция. Он станет основой радиофармпрепаратов для лучевой терапии злокачественных опухолей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Наша технология отличается от известных тем, что обычно используется лютеций на каком-либо носителе, а мы говорим о лютеции без носителя. 177-й не сопровождается гамма-излучением, то есть действует локально, не воздействуя на соседние клетки», - приводит «Интерфакс-Сибирь» слова заведующего научной лабораторией изотопного анализа и технологий вуза Игоря Шаманина.

По данным информагентства, ТПУ отгрузил «полуфабрикат» - трихлорид лютеция - заказчику, Центру молекулярных исследований (Москва), который изучает элемент. После получения положительного заключения можно будет приступить к постоянному производству лютеция-177.

Производство размещено на базе исследовательского ядерного реактора - это единственный в стране действующий исследовательский ядерный реактор при высшем учебном заведении.

Фото: сайт Томского политехнического университета