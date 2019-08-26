Томские ученые создают программу для изучения облаков

Специалисты Института оптики атмосферы Сибирского отделения российской академии наук в Томске разрабатывают программу для расчета оптических характеристик атмосферных частиц, из которых состоят перистые облака.

Знания о перистых облаках нужны для изучения атмосферы, климата, парниковых и атмосферных эффектов, прогнозирования погоды, отмечает «Радио Сибирь». .

Результатом работы станет база матриц рассеяния для перистых облаков, которую смогут использовать ученые со всего мира. Уже сейчас к базе данных Института оптики атмосферы обращаются ученые из Германии, Греции, Японии, Китая.

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