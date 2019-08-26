26 августа
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Томские ученые создают программу для изучения облаков

Главная Наука
Томск
13:05 26 Августа 2019
погода, наука, изучение, программа
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Специалисты Института оптики атмосферы Сибирского отделения российской академии наук в Томске разрабатывают программу для расчета оптических характеристик атмосферных частиц, из которых состоят перистые облака.

Знания о перистых облаках нужны для изучения атмосферы, климата, парниковых и атмосферных эффектов, прогнозирования погоды, отмечает «Радио Сибирь». .

Результатом работы станет база матриц рассеяния для перистых облаков, которую смогут использовать ученые со всего мира. Уже сейчас к базе данных Института оптики атмосферы обращаются ученые из Германии, Греции, Японии, Китая. 

Фото с сайта pixabay.com

Наука / НОВОСТИ
Новости Томска: Ученые в Томске выращивают «плазменный» салат и рукколу

Ученые в Томске выращивают «плазменный» салат и рукколу

19 Августа 2019 г.
Они обрабатывают семена плазмой электрических разрядов, и им уже удалось получить «плазменные» культуры.
Новости Томска: Томская компания разрабатывает алгоритм оцифровки рукописных надписей

Томская компания разрабатывает алгоритм оцифровки рукописных надписей

9 Августа 2019 г.
Разрабатывается решение, которое будет использовать алгоритмы компьютерного зрения и машинного обучения.
Новости Томска: Беспилотники будут выявлять пожароопасные территории

Беспилотники будут выявлять пожароопасные территории

5 Августа 2019 г.
Разработкой комплекса занимаются учёные из Томского университета систем управления и радиоэлектроники.
Новости Томска: Томские разработчики сделают приложение для моделирования состава материалов 3D-печати

Томские разработчики сделают приложение для моделирования состава материалов 3D-печати

25 Июля 2019 г.
Программа позволит анализировать и прогнозировать состав и свойства материалов, где применяется лазерный или электронный луч.
Новости Томска: Томский студент разработал проект по трансформации пластиковых отходов в чернила для 3D-печати

Томский студент разработал проект по трансформации пластиковых отходов в чернила для 3D-печати

22 Июля 2019 г.
Техника трансформирует полиэтилен и другие виды пластика в сырье для 3D-печати.
Новости Томска: В Томске создают порошки для 3D-печати «без брызг»

В Томске создают порошки для 3D-печати «без брызг»

18 Июля 2019 г.
Ученые разрабатывают их на основе титана и алюминия с добавлением упрочняющих частиц.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: На «Празднике топора» в Томске можно будет записаться в армию

На «Празднике топора» в Томске можно будет записаться в армию

21 Августа 2019 г.
Акция Минобороны пройдет 24 августа.
Новости Томска: С уборкой томского урожая справляются без комбайнеров

С уборкой томского урожая справляются без комбайнеров

24 Августа 2019 г.
Беспилотный комбайн проходит тестовые испытания
Новости Томска: «Томь» упустила победу в Москве

«Томь» упустила победу в Москве

26 Августа 2019 г.
Хозяевам из «Чертаново» удалось сравнять счет на восьмой добавленной минуте
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356