Ученые в Томске выращивают «плазменный» салат и рукколу

Исследователи томского Института химии нефти и Томского государственного педагогического университета выращивают «плазменный» салат и рукколу, сообщает «Радио Сибирь».
Они обрабатывают семена плазмой электрических разрядов, и им уже удалось получить «плазменные» культуры.
Как передаёт инновационный портал Томской области, при воздействии электрическим разрядом кислородная плазма разрушает защитные барьеры, в результате чего повышается всхожесть.
По словам экспертов, это значит, что в зоне рискованного земледелия, если, ударят заморозки, растения успеют подрасти и будут уже более стойкими.
Учёные намерены подключить к работе генетиков, чтобы понять, влияет ли экстремальное воздействие разрядом на генетический аппарат растения.