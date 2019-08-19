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Ученые в Томске выращивают «плазменный» салат и рукколу

Главная Наука
Томск
13:25 19 Августа 2019
наука, исследования, овощи, фрукты
Автор: Sibnovosti.ru
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Исследователи томского Института химии нефти и Томского государственного педагогического университета выращивают «плазменный» салат и рукколу, сообщает «Радио Сибирь».

Они обрабатывают семена плазмой электрических разрядов, и им уже удалось получить «плазменные» культуры.

Как передаёт инновационный портал Томской области, при воздействии электрическим разрядом кислородная плазма разрушает защитные барьеры, в результате чего повышается всхожесть.

По словам экспертов, это значит, что в зоне рискованного земледелия, если, ударят заморозки, растения успеют подрасти и будут уже более стойкими.

Учёные намерены подключить к работе генетиков, чтобы понять, влияет ли экстремальное воздействие разрядом на генетический аппарат растения.

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