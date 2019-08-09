Томская компания разрабатывает алгоритм оцифровки рукописных надписей

Томская компания Econophysica разрабатывает алгоритм оцифровки рукописных надписей. Как сообщает инновационный портал области, проект уже запущен, идёт утверждение концепции.

Сейчас разрабатывается решение, которое будет использовать алгоритмы компьютерного зрения и машинного обучения, отмечает «Радио Сибирь».

Таким образом появится возможность автоматизировать карту и осуществлять привязку локальной карты из документа к глобальной карте. Инструмент позволит загружать документ, содержащий картографические данные, извлекать из него изображения карт различных типов и другую полезную информацию.

Фото с сайта pinterest.ru