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Томская компания разрабатывает алгоритм оцифровки рукописных надписей

Главная Наука
Томск
10:32 9 Августа 2019
технологии, разработка
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Томская компания Econophysica разрабатывает алгоритм оцифровки рукописных надписей. Как сообщает инновационный портал области, проект уже запущен, идёт утверждение концепции.

Сейчас разрабатывается решение, которое будет использовать алгоритмы компьютерного зрения и машинного обучения, отмечает «Радио Сибирь».

Таким образом появится возможность автоматизировать карту и осуществлять привязку локальной карты из документа к глобальной карте. Инструмент позволит загружать документ, содержащий картографические данные, извлекать из него изображения карт различных типов и другую полезную информацию. 

Фото с сайта pinterest.ru

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