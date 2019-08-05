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Беспилотники будут выявлять пожароопасные территории

Главная Наука
Томск
14:49 5 Августа 2019
технологии, наука, пожары, беспилотник
Автор: Sibnovosti.ru
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Разработкой комплекса занимаются учёные из Томского университета систем управления и радиоэлектроники, сообщает «Радио Сибирь». Он будет включать в себя микроволновой радиометр, инфракрасные датчики и камеру с высоким разрешением.

Система будет определять, насколько земля насыщена влагой и, исходя из этого параметра, определять пожароопасные участки.

После обработки данных комплекс подготовит на их основе тепловую карту местности, на которой будут отмечены участки с высоким риском возникновения пожара.

Фото с сайта bespilotnik.org

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