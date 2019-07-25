Томские разработчики сделают приложение для моделирования состава материалов 3D-печати

Программа позволит анализировать и прогнозировать состав и свойства материалов, где применяется лазерный или электронный луч. Об этом сообщает «Радио Сибирь» со ссылкой на инновационный портал области.

Как отметила заведующая лабораторией «Моделирование технологических процессов» ТПУ Анна Князева: «Для адаптации приложения под конкретные условия нужно разработать интерфейс программы и доработать ее под определенные технические параметры. Поскольку универсальные программы обладают меньшими возможностями».

Сейчас томские учёные ищут партнеров по разработке.

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