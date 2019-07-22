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Томский студент разработал проект по трансформации пластиковых отходов в чернила для 3D-печати

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Томск
12:49 22 Июля 2019
вуз, разработка, открытие
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Свой проект студент из Индонезии Гокма Сахат Туа  разработал в рамках учебной программы Томского государственного университета и Университета Маастрихта Нидерландов.

Техника трансформирует полиэтилен и другие виды пластика в сырье для 3D-печати. Полученную нить нужно загрузить в принтер и можно печатать – часы, стулья, любые дизайнерские вещи и модели, сообщает РИА Томск.

В настоящее время команда проекта разрабатывает сайт, где все желающие смогут узнать о переработке мусора, ее правилах и возможностях «второй жизни пластика». Дополнением к сайту станет мобильное приложение. 

По его словам, общая стоимость машины не будет превышать 10 тыс рублей.

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