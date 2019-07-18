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В Томске создают порошки для 3D-печати «без брызг»

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Томск
12:24 18 Июля 2019
наука, разработка
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Ученые разрабатывают их на основе титана и алюминия с добавлением упрочняющих частиц. Об этом сообщает инновационный портал области, который цитирует «Радио Сибирь».

Разработка позволит усовершенствовать печать и избавить материалы от дефектов. На реализацию проекта томичи выиграли грант Российского научного фонда.

Сейчас ученые продолжают испытания, чтобы выявить, как получить конкретные составы композитного порошка. Разработка может применяться в машиностроении для создания упрочняющих покрытий режущих инструментов, а также в авиакосмической отрасли.

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