Томские специалисты создают диоды для 5G

В Томске идет работа над созданием быстродействующих диодов, которые можно использовать в устройствах беспроводной связи 5G. В ней участвуют специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и компании «Микран», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным инвестиционного портала Томской области, диоды создаются на основе гетероструктур нитрида галлия.

«Нитрид галлия по частотным свойствам лучше кремния сохраняет работоспособность при высоких температурах и обладает высокой радиационной стойкостью. Он современный и теоретически более перспективный, чем многие другие разрабатываемые материалы. Диоды на основе нитрида галлия могут использоваться в модуляторах источников питания базовых станций связи», - пояснил аспирант кафедры физической электроники ТУСУРа Иван Федин.

Лабораторные образцы диодов уже изготовлены. Теперь разработчики занимаются исследованием их электрических характеристик. «Микран» - один из лидеров по производству радиоэлектронной аппаратуры в России. Компания располагает производственной базой для организации производства подобных диодов.

Фото: сайт Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники