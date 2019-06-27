Томские вузы Forbes считает самыми эффективными в Сибири

Российский Forbes подготовил очередной рейтинг вузов страны. По версии издания, лучшими высшими учебными заведениями в Сибири являются томские университеты, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

За основу при составлении рейтинга брались данные мониторинга эффективности деятельности учреждений высшего образования, подготовленного Минобразования РФ. Эта методика учитывает качество образования, а также данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности, количестве предпринимателей среди них.

«Вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем числе выпускников (максимум 20 баллов)», - отметили в Forbes.

В результате, лучший сибирский вуз – Томский политехнический университет – оказался девятым с результатом 48,59 баллов. Он уступил только учебным заведениям из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. В топ-30 вошли еще два вуза из этого региона: Томский государственный университет, занявший 26-е место, и расположившийся сразу за ним Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. В верхней половине списка сотни лучших вузов присутствуют также Алтайский государственный медицинский университет (32-й) и Новосибирская государственная консерватория им. Глинки (50-я).

На 59-й строчке расположился Омский государственный технический университет. Он на сотые доли балла опередил Новосибирский государственный университет (НГУ, 61-й). Новосибирский государственный медицинский университет занял 68-ю позицию, а томский Сибирский государственный медицинский университет – 70-ю. Еще два новосибирских вуза на 71-ом и 73-ем местах. Это Новосибирский государственный технический университет НЭТИ и Сибирский государственный университет геосистем и технологий соответственно. Дальневосточных вузов в топ-100 нет.

Победителем же стал столичный технологический университет МИСиС.

Напомним, в рейтинг вузов мира – QS World University Rankings 2020 – выше всех из сибирских вузов расположился НГУ. Он занял 231-е место

Фото: сайт Томского политехнического университета