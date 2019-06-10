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Озера в Арктике превращаются в болота

Главная Наука
Томск
16:31 10 Июня 2019
потепление, ученые, озеро
Автор: Sibnovosti.ru
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Еще одно свидетельство изменений в арктической природе в связи с потеплением обнаружили ученые. О результатах работы лаборатории «БиоГеоКлим» Томского государственного университета (ТГУ) сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Томичи зафиксировали быстрое заболачивание некоторых озер в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. На их поверхности образуется «подушка» из торфа, обросшая мхами и осокой. Раньше это явление было известно только для более южных широт.

Как отмечает сайт ТГУ, причиной заболачивания является снижение уровня вод в озере. Из-за потепления климата уходит мерзлота, которая препятствовала осушению водоемов.

«БиоГеоКлим» занимается изучением экосистем лесо- и водно-болотных комплексов Западной Сибири.

Фото: pixabay.com

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