Сибиряки выиграли гранты РГО

Российское географическое общество (РГО) подвело итоги конкурса проектов, претендовавших на гранты этой общественной организации в 2019 году. Среди победителей оказалось несколько заявок от сибиряков, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Томскому государственному университету успех принесла заявка «Уникальные памятники природы Томского Приобья – вклад сибирской природы в сохранение природного наследия России». Проект вуза предполагает изучение природоохранного потенциала этой территории. Горно-Алтайский государственный университет займется оценкой негативного воздействия туризма на природу. Исследования будут проведены в Кош-Агачском, Улаганском, Усть-Коксинском и Чемальском районах Республики Алтай.

Саяно-Шушенский государственный природный биосферный заповедник на юге Красноярского края получит грант РГО на экспедицию «Снежный барс – живой символ Западного Саяна». Хакасский государственный заповедник, в свою очередь, приступит к созданию экспедиционного комплекса в заказнике «Позарым». Комплекс должен стать местом размещения научно-исследовательских экспедиций и базой для создания архива материалов, собранных этими экспедициями.

Томское областное отделение РГО оказалось среди победителей за проект экспедиции по «Золотому кольцу Сибири». Медиапроект Новосибирского государственного университета ставит своей задачей популяризацию географических знаний среди молодежи.

Фото: сайт государственного природного заповедника «Хакасский»