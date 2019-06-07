7 июня
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Сибиряки выиграли гранты РГО

Главная Наука
Томск
17:28 7 Июня 2019
конкурс, общество, университет
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Российское географическое общество (РГО) подвело итоги конкурса проектов, претендовавших на гранты этой общественной организации в 2019 году. Среди победителей оказалось несколько заявок от сибиряков, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Томскому государственному университету успех принесла заявка «Уникальные памятники природы Томского Приобья – вклад сибирской природы в сохранение природного наследия России». Проект вуза предполагает изучение природоохранного потенциала этой территории. Горно-Алтайский государственный университет займется оценкой негативного воздействия туризма на природу. Исследования будут проведены в Кош-Агачском, Улаганском, Усть-Коксинском и Чемальском районах Республики Алтай.

Саяно-Шушенский государственный природный биосферный заповедник на юге Красноярского края получит грант РГО на экспедицию «Снежный барс – живой символ Западного Саяна». Хакасский государственный заповедник, в свою очередь, приступит к созданию экспедиционного комплекса в заказнике «Позарым». Комплекс должен стать местом размещения научно-исследовательских экспедиций и базой для создания архива материалов, собранных этими экспедициями.

Томское областное отделение РГО оказалось среди победителей за проект экспедиции по «Золотому кольцу Сибири». Медиапроект Новосибирского государственного университета ставит своей задачей популяризацию географических знаний среди молодежи.

Фото: сайт государственного природного заповедника «Хакасский»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Наука / НОВОСТИ
Новости Томска: Создание НОЦ в Сибири затягивается

Создание НОЦ в Сибири затягивается

17 Мая 2019 г.
Первый конкурс на право его создания состоится только весной 2020 года
Новости Томска: Томские ученые собрались в кругосветное путешествие на дирижабле

Томские ученые собрались в кругосветное путешествие на дирижабле

12 Апреля 2019 г.
Старт экспедиции намечен на 2021 год
Новости Томска: Томские ученые смогли синтезировать полимеры при комнатной температуре

Томские ученые смогли синтезировать полимеры при комнатной температуре

4 Апреля 2019 г.
Эта технология позволит сделать производство полимеров более энергоэффективным
Новости Томска: Томские ученые отправляют робота бороться с колорадским жуком

Томские ученые отправляют робота бороться с колорадским жуком

3 Апреля 2019 г.
Сотрудники ТПУ представили изобретение на выставке «Томская наука для АПК»
Новости Томска: В томском вузе работают над созданием двухколесного автомобиля

В томском вузе работают над созданием двухколесного автомобиля

28 Марта 2019 г.
Уже готов балансирующий робот с колесами вместо ступней
Новости Томска: Томские ботаники вывели новый гибрид азалии

Томские ботаники вывели новый гибрид азалии

4 Марта 2019 г.
Новый цветок получил название «Томичка»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Санкт-петербургские беспилотники оказались вне конкуренции в Томске

Санкт-петербургские беспилотники оказались вне конкуренции в Томске

3 Июня 2019 г.
Компания «Геоскан» победила во всех номинациях «Авиароботеха»
Новости Томска: Жители Томска узнали размер платы за вывоз мусора

Жители Томска узнали размер платы за вывоз мусора

6 Июня 2019 г.
Установлен тариф на услуги регоператора УМП «Спецавтохозяйство г. Томска»
Новости Томска: Томская футбольная команда осталась в ФНЛ

Томская футбольная команда осталась в ФНЛ

3 Июня 2019 г.
Победы над «Уфой» в повторном матче не хватило для общей победы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356