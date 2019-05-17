Создание НОЦ в Сибири затягивается

Первый конкурс на право создать научно-образовательные центры (НОЦ) международного уровня состоится в России только через год. О планах федерального министерства науки и высшего образования сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О сроках проведения конкурса сообщил в Томске заместитель министра Алексей Медведев. Он принял участие в технологическом форуме U-novus.

«В начале 2020 года. Скорее всего, он пройдет с 1 марта по 1 апреля… Я думаю, что и Новосибирск, и Томск будут участниками первого конкурсного отбора, и у них наиболее высокая вероятность, что они будут отобраны», - процитировал ТАСС господина Медведев, ответившего на вопрос о перспективах конкурса.

Как сообщали Sibnovosti.ru, 15 НОЦ должны быть сформированы в ходе реализации нацпроекта «Наука». Они должны появиться на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с бизнесом.

В январе 2019 года министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев говорил о том, что первый конкурс ожидается весной 2019 года. Власти региона, прежде всего, рассчитывает на создание такого центра на базе Новосибирского государственного университета. По мнению губернатора Андрея Травникова, Новосибирской области необходимы три НОЦ. Еще два – аграрный и медицинский.

В феврале в Красноярске представили рабочую версию концепции формирования научно-образовательного комплекса «Енисейская Сибирь: Индустрия 4.0».

Фото: сайт форума U-novus