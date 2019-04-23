Чулымский язык: спасти и сохранить

Сегодня тех, кто говорит на чулымском языке, можно пересчитать по пальцам. Тем не менее, группа энтузиастов в Томской области, в числе которых и простые чулымцы, и ученые и священники, пытается его сохранить. О том, что уже удалось сделать на этом пути, корреспонденту Sibnovosti.ru Валерию Лавскому рассказала доцент кафедры перевода и переводоведения Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) Валерия Лемская.

Недавно стало известно, что житель села Тегульдет Василий Габов переводит на чулымский Евангелия. Кто стал инициатором этой работы и как она продвигается?

Да, есть идея перевести все четыре Евангелия на чулымский язык. Это была инициатива иерея Алексея Самсонова – руководителя миссионерского отдела Томской епархии Русской православной церкви. Он нашел меня по моим публикациям об этом языке, а я посоветовала ему обратиться к моему информанту Василию Габову. Они познакомились, и сейчас эта работа подходит к концу. Евангелие от Марка уже напечатано.

Сама работа носит своеобразный трехсторонний характер. Василий Михайлович переводит, отец Алексей, в первую очередь, смотрит за тем, чтобы правильно был передан духовный смысл текста. Я же пытаюсь решить возникающие в процессе лингвистические проблемы, ведь, не всё возможно передать при переводе. В чулымском нет некоторых абстрактных понятий, нет каких-то культурных реалий. «Я есмь лоза, а вы ветви», - говорится, например, в Евангелии от Иоанна. А там, где живут чулымцы, в принципе виноград не растет, и поэтому слова такого в чулымском языке нет. И даже в соседних сибирских тюркских языках нет.

К вам обратились, как к авторитету в знании чулымского языка. Как вы заслужили такую репутацию?

Я училась на переводческом факультете Томского политехнического университета, и моя руководитель спросила, чем я хочу заниматься. Когда услышала в ответ, что я собираюсь в аспирантуру, предложила заняться языками народов Сибири. Я выросла в Киргизии, и там изучила киргизский и турецкий языки на очень хорошем уровне. Чулымским же языком к тому времени на кафедре языков народов Сибири им. А. П. Дульзона ТГПУ уже лет 30 никто не занимался, это было белое пятно. Вместе с будущим научным руководителем мы решили, что мне со знанием тюркских языков будет гораздо легче его освоить.

Те, кто сегодня еще говорит на чулымском языке, являются носителями среднечулымского диалекта. В нем можно выделить два говора. В Тегульдете – это тутальский, а в Красноярском крае – мелетский. Я больше работала с красноярскими чулымцами. Добраться в деревню Пасечное Тюхтетского района – не самое простое дело. Это последний населенный пункт по дороге из райцентра. Последние 120 км до деревни – песчаная и глиняная дорога, которую развозит после дождя. Но в Пасечном больше сохранилось чулымской самобытности. Там даже молодые люди сочетают, например, традиционные и современные способы рыбной ловли.

Мой самый главный информант Александр Федорович Кондияков (увы, он ушел от нас в прошлом году) сам преподавал в кружке своего родного языка в Пасечном. Ему даже платили небольшую зарплату в сельской школе. Но потом оказалось, что чулымский не входит в число иностранных языков, которые есть в перечне министерства образования РФ для изучения, что у самого Александра Федоровича нет специального образования, и кружок закрыли. Позже закрыли и школу, дети сейчас учатся в соседней деревне.

Что можно считать главным результатом этой работы?

Конечно, создание словаря. Чулымцы никогда не имели письменности, но они пришли к идее создания своего алфавита. Ведь необходимо записывать рассказы, истории, чтобы сохранить культурное наследие предков. Средства русского языка не позволяют в полной мере передать языковую структуру чулымского. Необходимо было что-то делать. Александр Федорович, который общался с хакасами и алтайцами, видел, что у них в алфавитах есть особые буквы. Мы проконсультировались с чулымцами и ввели в обращение семь букв.

У Александра Кондиякова уже были какие-то наработки и мы стали собирать все воедино. Сейчас черновик словаря готов. Больше 10 лет работали над ним. Очень много времени ушло на внесение исправлений и изменений, на то, чтобы перевести всё в электронный вид. В этом году на базе Томского государственного университета (ТГУ) мы будем продолжать эту работу. Затем словарь планируем издать. Это будет не просто перечень слов, а книга с элементами грамматики, с культурными элементами. Ведь, Александр Кондияков не только собирал слова, а записывал сказки, частушки, истории…

В Тегульдете немного другая история. Василий Габов еще в юности пытался писать рассказы на чулымском языке на русском алфавите. Чтобы правильно передать звуки он сначала, по совету специалистов, добавил две буквы, которые есть в хакасском, якутском и алтайском алфавитах. Но их оказалось недостаточно. Когда стал переводить Евангелие, понял, что некоторые звуки нуждаются в более простой передаче и сейчас он использует четыре графемы. Василий Михайлович говорит, что когда перевод будет закончен, надо будет всё привести к единообразию и окончательно решить, какие буквы оставить.

Мы вернулись к переводу Евангелий. Как удается решить те проблемы перевода, о которых вы говорили?

Есть несколько способов. Одна из наших стратегий – это создание неологизмов на чулымском языке. Например, «Царствие Божие» мы перевели на чулымский, если дословно, «Божья земля царя».

Другая стратегия – заимствования из разных источников. Прежде всего, из соседнего говора. При работе с Александром Федоровичем я узнала, что библейское «Слово», как оно употребляется в Евангелии от Иоанна («В начале было Слово…»), у мелетских чулымцев трансформировалось в понятие «заговор», «колдовство». Поэтому Александр Федорович подсказал, что нужное понятие «Слово» можно передать как «эрвек». В его говоре оно означает «разговор».

Приходится, конечно же, заимствовать из русского языка и из соседних тюркских. Могу привести пример со словами «Господь» и «господин». Они близки, и при переводе возникает опасность неправильно передать значение. В этом случае наш «консилиум» принял решение позаимствовать хакасское слово «устағӌы», которое как раз имеет значение «начальник» и «хозяин», необходимое для передачи смысла.

Очень часто используется описательный перевод или компрессионный. Это когда из более крупного фрагмента текста мы вычленяем основную мысль, или даже иносказательно как-то передаем идею.

Ваша группа – единственная, кто сейчас занимается изучением чулымского языка?

В ТГУ, который я уже упомянула, тоже ведутся исследования. Создана лаборатория лингвистической антропологии, где я тоже работаю. Там мы ведем исследования, которые позволяют провести масштабный анализ материала.

Кроме того, есть в ТГУ аспиранты, которые под руководством известного этнолога Дмитрия Анатольевича Функа занимаются исследованием материальной культуры чулымцев.

Вы надеетесь на то, что ваша работа послужит развитию чулымской культуры, или у нее больше шансов стать памятником языку, который исчезнет?

Увы, язык теряется. Активных его носителей осталось человек 10. Думаю, наберется еще человек 50, кто его только понимает. Понимают, но не говорят по разным причинам. Здесь и психологический барьер имеет место, да, и с детства всех заставляли говорить по-русски. С одной стороны, создавалась же новая общность «советский человек». С другой, школьные учителя убеждали, что для того, чтобы лучше понимать материал, надо лучше учить русский, а для этого как можно чаще говорить по-русски.

Конечно, и сейчас приходится слышать, что чулымцы – народ малочисленный, и, мол, кому этот язык нужен. Но не так уж много у нас уникального осталось в мире в целом, и в Томской области в частности. Почему не попытаться это сохранить? Сохранение любого языка – это очень важная задача, потому что с его утратой уходят и культура, и самобытность.

Знаете, когда я первый раз приехала в Пасечное в 2007 году, чулымцы даже удивились, что их язык вызвал интерес в соседнем регионе. И потом жители деревни сами мне рассказывали, что чаще стали использовать родной язык в разговорах друг с другом.

Я не могу утверждать, что наша работа обязательно спасет язык. Но у нас часто бывает, что какой-то язык считается умершим, а в какой-то момент оказывается, что это не так. Будем надеяться на лучшее.

Справка: Чулымцы являются одним из коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Проживают в бассейне реки Чулым и ее притоков в Томской области и Красноярском крае. В 2010 году их численность составляла 355 человек. Основное занятие – земледелие и разведение крупного рогатого скота. Сегодня лингвисты относят сохранившееся среднечулымское наречие к хакасской группе восточнотюркской ветви языков.

Фото: архив Валерии Лемской