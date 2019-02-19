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Участники Российского инвестиционного форума оценили кабину для переговоров томской фирмы Rubius

Главная Наука
Томск
08:50 19 Февраля 2019
изобретение, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Участники Российского инвестиционного форума оценили кабину для переговоров томской фирмы Rubius, сообщает «Радио Сибирь».

Кабина, созданная томскими разработчиками, необходима для повышения эффективности работы в условиях шумных офисов. Усиленная шумоизоляция поглощает до 32 децибел шума и контролирует акустику.

Кабина оснащена регуляторами света и умной системой вентиляции, которая обновляет воздух каждые 36 секунд. Вместительный стол в комплекте с эргономичным стулом и универсальным медиапортом для зарядки гаджетов и подключения к сети делает кабину удобным для решения любых рабочих вопросов.

Российские компании проявили большой интерес к разработке томичей, и сейчас подобная кабина установлена в коворкинге «Сколково».

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