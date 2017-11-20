Томские химики усовершенствуют технологию осушения сжатого воздуха

Специалисты Томского госуниверситета (ТГУ) приступили к разработке новых способов осушки сжатого воздуха, которые позволят повысить его чистоту и снизить себестоимость, сообщает в понедельник пресс-служба вуза.

В релизе поясняется, что сжатый воздух широко используется в энергетической, химической, нефтегазовой промышленности, машиностроении, медицине и других отраслях. Одна из сложностей, возникающих в процессе компримирования (сжатия) атмосферного воздуха — появление конденсата. Влага приводит к повреждению оборудования и существенно снижает качество конечного продукта.

Для осушки используются разные отечественные и импортные сорбенты, в том числе и оксид алюминия. Химики намерены повысить функциональность активного оксида алюминия за счет применения новой технологии его получения, разработанной Институтом катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, который выступает партнером ТГУ по данному проекту, а также модифицирования поверхности адсорбента ионами щелочных металлов.

Для получения сорбента химики планируют применять метод центробежной термической активации минерала гидрагиллита и его последующей гидратации и термообработки. В отличие от других технологий, данный способ требует меньше энергозатрат, дает меньше вредных отходов, является оптимальным с точки зрения экологии производства, себестоимости и качества конечного продукта.

«Особенностью предлагаемых сорбентов будет их улучшенный фазовый и химический состав, который обеспечит повышенную поглотительную способность и стабильность работы в условиях высокой концентрации паров воды», — прокомментировал исполнитель проекта Евгений Мещеряков.

Проект поддержан Минобрнауки РФ. Результат работы химики представят в 2019 году.