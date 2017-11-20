Рособрнадзор аннулировал лицензию томского вуза

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) прекратила действие лицензии Томского экономико-юридического института. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности подтверждает право вуза на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность. Наличие аккредитации подтверждает соответствие деятельности вуза федеральным государственным образовательным стандартам.

Вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву. При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения.

На сайте вуза сообщается, что Томский экономико-юридический институт (ТЭЮИ) создан в 1992 году при участии Томского государственного университета (ТГУ) и активной поддержке администраций Томской области и г. Томска. По данным портала vuzoteka.ru, ТЭЮИ занимает 13 место среди всех вузов Томска и 1346-ое в рейтинге вузов России. В институте обучаются более 250 студентов. Специальности вуза — «экономика и управление», «юриспруденция».

Фото: официальный сайт вуза