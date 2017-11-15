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Томские ученые тестируют алмаз для детектора Большого адронного коллайдера

Главная Наука
Томск
07:27 15 Ноября 2017
общество, наука, исследования, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) передал ученым Томского политехнического университета (ТПУ) для тестирования и дальнейшей модернизации образец одного из алмазов, на основе которых создаются детекторы для Большого адронного коллайдера (БАК), сообщает пресс-служба вуза.

Такие алмазы создаются специально для ЦЕРНа в единичных экземплярах. До января 2018 года в Томске будут исследовать присланный образец с целью его дальнейшей модернизации. Затем уже готовый алмазный детектор будет отправлен в ЦЕРН, где проработает в течение года. Если результаты исследования будут успешными, то в дальнейшем ученые улучшат с помощью своей технологии качество работы и других алмазных детекторов на Большом адронном коллайдере.

«Детекторы, которые установлены на Большом адронном коллайдере сейчас, часто ведут себя непредсказуемо, не всегда удается понять причину различия в их рабочих характеристиках. Почему, например, из двух детекторов, созданных в одних условиях и со схожими начальными характеристиками, один быстро выходит из строя, а другой продолжает работать в тех же самых условиях много месяцев. Задача ученых ТПУ — выяснить, какие изменения происходят внутри таких детекторов во время работы коллайдера, чтобы затем сделать их устойчивее в условиях высоких мощностей, на которые ЦЕРН планирует перевести Большой адронный коллайдер в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.

Поясняется, что сейчас ученые исследуют свойства алмаза, отрабатывают на нем различные физические процессы. Первые наблюдения показали, что, возможно, алмазные детекторы в ЦЕРНе ведут себя различно в одинаковых условиях из-за металлизации (когда на алмаз наносится тонкий слой металла). Поэтому в ТПУ решили синтезировать на непроводящем теле детектора алмазные слои с легированным в них бором.

Также сообщается, что еще одна задача ученых ТПУ — создать научную и техническую базу для выращивания и усовершенствованная алмазных детекторов, на которые планирует перейти ЦЕРН в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что за последние два года ТПУ стал активным участником шести крупных коллабораций CERN, в том числе является членом четырех важнейших экспериментов. В частности, томские политехники присоединились к «апгрейду» Большого адронного коллайдера.

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