Томские разработчики создадут симулятор нефтедобытчика

Команда томский разработчиков выиграла грант в размере 2 млн рублей на создание симулятора нефтяного месторождения, предназначенного для тренингов специалистов нефтегазовой отрасли.

Как сообщает Инновационный портал Томской области со ссылкой на разработчиков ПО, программа будет представлять собой «интерактивную бизнес-симуляцию реального процесса строительства нефтегазового месторождения в сложных географических, политических и экономических условиях». Прохождение игры составит 8-9 часов в реальном времени, в виртуальном времени это будет два года, за которые участникам предстоит создать предприятие и наладить его работу. В игре участвуют проектные команды из 8-10 человек, между членами которых распределены зоны ответственности: управление проектом в целом, контроль качества и техника безопасности, логистика, организация производственного процесса и так далее.

- Прежде всего, команда должна будет проанализировать риски проекта и спланировать систему управления рисками. После этого они начинают в интерактивном пошаговом режиме «строить» инфраструктуру месторождения. Программа реагирует на решения команды, заложенный алгоритм выявляет возможные ошибки и может создавать ситуации, аналогичные реальным производственным. Финальная модель инфраструктуры месторождения будет представлена в 3D-формате, с детальной проработкой каждого объекта обустройства: на него можно навести курсор и посмотреть, что это за объект, как и для чего он работает, - пояснил руководитель проекта Андрей Латышев.

Разработчики считают, что их ПО будет востребовано на предприятиях нефтегазовой отрасли для обучения и тренинга сотрудников. Выйти на рынок с готовым продуктом его создатели рассчитывают в 2018 году.

Фото: inotomsk.ru