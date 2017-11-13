Томские ученые изучили первое найденное в России яйцо динозавра

Палеонтологи Томского госуниверситета (ТГУ) изучили яйцо динозавра, найденное на местонахождении Шестаково-3 в Кемеровской области и считающееся первым найденным яйцом древнего ящера в России, сообщает пресс-служба вуза в понедельник, 13 ноября. Результаты исследования были опубликованы в журнале Historical Biology.

По мнению ученых, яйцо принадлежит хищным динозаврам — троодонтидам, которых считают предками современных птиц. Гипотезу подтверждает внутренняя структура скорлупы. Диаметр яйца в поперечнике составляет всего два сантиметра.

«Яйцо находилось в слое плотных красноватых глин, и заметить его было крайне сложно, поскольку виднелся лишь контур из скорлупок. Эта находка – огромное везение, поскольку для России она является первой и пока единственной». — рассказывает научный сотрудник лаборатории континентальных систем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ Степан Иванцов.

По мнению ученых, приблизительный возраст находки около 100 млн лет. Эмбрион древнего животного не сохранился, поскольку кладка яиц динозавра, находившаяся в пойме древней реки, была разрушена во время половодья.

Изучение шлифов (тонких срезов) яйца под электронным микроскопом показало высокое сходство структуры со строением скорлупы яйца современных птиц.

«Данный факт является еще одним подтверждением того, что все пернатые, обитающие сейчас на Земле, являются потомками хищных динозавров, которые в процессе эволюции изменили облик и утратили зубы», — резюмировали ученые.

Отметим, раскопки на площадке «Шестаково 3» продолжаются с 2014 года. В прошлом сезоне учёные обнаружили в Шестаково более ста образцов останков животных мелового периода. Среди них фрагменты костей древних амфибий, остеодермы (кожные окостенения), фрагменты костей и зубы крокодилообразных рептилий, зубы дромеозавра, фрагмент кости зауропода, кости пситтакозавра и нескольких других видов динозавров.

Фото: пресс-служба вуза