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Томские ученые разработали пищевую добавку на основе крови оленя

Главная Наука
Томск
14:01 13 Ноября 2017
наука, лекарство, общество, разработка, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Специалисты томского НИИ фармакологии разработали пищевую добавку на основе крови оленя. Так называемый «пантогематоген» повышает эффективность тренировок спортсменов, сообщается на сайте инновационного портала Томской области.

«Это биологически активная добавка к пище, которая повышает способность крови усваивать кислород и косвенно стимулирует анаболический процессы, не вызывая гипертрофии мышц», — объясняет заведующий лабораторией фитофармакологии и специального питания НИИ фармакологии Николай Суслов.

По словам ученых, в народной медицине панты и кровь оленей применяются более двух тысяч лет. Первый лекарственный препарат на основе пантов — пантокрин — был создан в СССР в 1930-х годах. Его применяли для повышения результативности тренировок спортсменов.

Ученые НИИ фармакологии Томского научного центра СО РАМН получили субстанцию, основой которой стала не костная ткань пантов, а находящаяся в них кровь. На ее основе были созданы лекарственные препараты, биологически активные добавки, а также методики проведения бальнеопроцедур.

«Олень каждый год сбрасывает рога — в среднем 25 килограммов костной ткани, которую он выращивает всего за три месяца. В это время в крови оленей возникает высочайшая концентрация активных веществ, прежде всего тестостерона и инсулиноподобного фактора роста. Если такую кровь правильно обработать, она не теряет активности и в виде сухой добавки», — сообщил Николай Суслов.

Среди других разработок томских ученых — средство профилактики и коррекции нарушения кровоснабжения головного мозга в пожилом и старческом возрасте, улучшающее функциональную активность мозга. В качестве средства предложена кровь северного оленя, высушенная методом глубокого вакуумного обезвоживания.

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