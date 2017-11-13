Томские ученые разработали пищевую добавку на основе крови оленя

Специалисты томского НИИ фармакологии разработали пищевую добавку на основе крови оленя. Так называемый «пантогематоген» повышает эффективность тренировок спортсменов, сообщается на сайте инновационного портала Томской области.

«Это биологически активная добавка к пище, которая повышает способность крови усваивать кислород и косвенно стимулирует анаболический процессы, не вызывая гипертрофии мышц», — объясняет заведующий лабораторией фитофармакологии и специального питания НИИ фармакологии Николай Суслов.

По словам ученых, в народной медицине панты и кровь оленей применяются более двух тысяч лет. Первый лекарственный препарат на основе пантов — пантокрин — был создан в СССР в 1930-х годах. Его применяли для повышения результативности тренировок спортсменов.

Ученые НИИ фармакологии Томского научного центра СО РАМН получили субстанцию, основой которой стала не костная ткань пантов, а находящаяся в них кровь. На ее основе были созданы лекарственные препараты, биологически активные добавки, а также методики проведения бальнеопроцедур.

«Олень каждый год сбрасывает рога — в среднем 25 килограммов костной ткани, которую он выращивает всего за три месяца. В это время в крови оленей возникает высочайшая концентрация активных веществ, прежде всего тестостерона и инсулиноподобного фактора роста. Если такую кровь правильно обработать, она не теряет активности и в виде сухой добавки», — сообщил Николай Суслов.

Среди других разработок томских ученых — средство профилактики и коррекции нарушения кровоснабжения головного мозга в пожилом и старческом возрасте, улучшающее функциональную активность мозга. В качестве средства предложена кровь северного оленя, высушенная методом глубокого вакуумного обезвоживания.