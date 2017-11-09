Депутат думы Томска возглавил вуз в Великом Новогороде

Экс-проректор Томского политеха (ТПУ) и депутат думы Томска Юрий Боровиков представлен в качестве исполняющего обязанности ректора Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (НовГУ). Приказ о назначении опубликован на сайте министерства образования и науки РФ.

Прежний руководитель вуза Виктор Вебер покинул пост и стал директором Института медицинского образования.

Выборы ректора НовГУ состоятся уже в следующем году. До этого момента Юрий Боровиков будет оставаться в должности временно исполняющего обязанности.

10 сентября 2017 года Боровиков был избран депутатом Думы города Томска на дополнительных выборах. По словам представителя пресс-службы гордумы, «никаких заявлений о сложении с себя депутатских полномочий Боровиков не подавал».

«Пока бросать депутатскую деятельность я не планирую, в Томске у меня есть помощники, которые будут заниматься текущими делами. Кроме того, я планирую посещать собрания думы», — сообщил сам Боровиков изданию «Интерфакс-Сибирь».

Боровиков родился 29 июля 1978 года в Усть-Каменогорске. В 2000 году окончил ТПУ по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов» с квалификацией инженер. Параллельно учился по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2014-м – докторскую. С июня 2010 года по сентябрь 2014 года занимал должность проректора-директора Энергетического института ТПУ. С 2014 года работал проректором по образовательной деятельности ТПУ.

Фото с сайта ТПУ