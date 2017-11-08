Сибирские ученые выделили аналог антибиотика из тропического фрукта

Ученые томского НИИ фармакологии подтвердили долгое время ставящиеся научным миром под сомнение лечебные свойства мангустина, выделив из тропического фрукта вещество, антибактериальная активность которого сопоставима с известными антибиотиками.

Мангустин, или как его еще называют мангостан (Garcinia mangostana) – плоды вечнозеленого дерева, растущего в странах Юго-Восточной Азии (Таиланде, Вьетнаме, Камбоджии и других). Ранее ученые обнаружили в мангустине высокую концентрацию ксантонов, обладающих антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Поэтому отвар листьев и коры дерева использовался в местной народной медицине для снижения температуры, но в официальной медицине производные мангустина не использовались.

Как пишет инновационный портал Томской области, изучая выделенные из мангустина ксантоны, ученым томского НИИ фармакологии удалось подтвердить их лечебные свойства, сравнимые с действием антибиотиков. Более того, ученые выяснили, что ксантоны могут помочь в борьбе с инфекциями, у которых выработалась резистентность к традиционным препаратам.

- Это достаточно важный фактор, потому что со временем микроорганизмы становятся устойчивыми к воздействию существующих антибиотиков, что затрудняет борьбу с инфекционными заболеваниями. Поэтому исследования новых антибактериальных средств всегда актуальны, - пояснил научный сотрудник НИИ фармакологии Павел Кульпин.

Пока на основе выделенного из мангустина вещества томские и кемеровские фармакологи разработали линейку средств гигиены полости рта: гель, ополаскиватель и биодеградируемую коллагеновую пленку. Препарат уже получил положительные отзывы стоматологов, прошел регистрацию и готовится к выходу на рынок. Ученые уверены, что на основе ксантонов в дальнейшем будут разработаны препараты для применения в офтальмологии, урологии и гинекологии – однако для этого потребуются клинические исследования.

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