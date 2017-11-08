8 ноября
Томск
погода -1 °C
курсы валют
58.46
 
€ 67.77
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Сибирские ученые выделили аналог антибиотика из тропического фрукта

Главная Наука
Томск
15:13 8 Ноября 2017
лекарство, ученые, фрукты
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ученые томского НИИ фармакологии подтвердили долгое время ставящиеся научным миром под сомнение лечебные свойства мангустина, выделив из тропического фрукта вещество, антибактериальная активность которого сопоставима с известными антибиотиками.

Мангустин, или как его еще называют мангостан (Garcinia mangostana) – плоды вечнозеленого дерева, растущего в странах Юго-Восточной Азии (Таиланде, Вьетнаме, Камбоджии и других). Ранее ученые обнаружили в мангустине высокую концентрацию ксантонов, обладающих антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Поэтому отвар листьев и коры дерева использовался в местной народной медицине для снижения температуры, но в официальной медицине производные мангустина не использовались.

Как пишет инновационный портал Томской области, изучая выделенные из мангустина ксантоны, ученым томского НИИ фармакологии удалось подтвердить их лечебные свойства, сравнимые с действием антибиотиков. Более того, ученые выяснили, что ксантоны могут помочь в борьбе с инфекциями, у которых выработалась резистентность к традиционным препаратам.

- Это достаточно важный фактор, потому что со временем микроорганизмы становятся устойчивыми к воздействию существующих антибиотиков, что затрудняет борьбу с инфекционными заболеваниями. Поэтому исследования новых антибактериальных средств всегда актуальны, - пояснил научный сотрудник НИИ фармакологии Павел Кульпин.

Пока на основе выделенного из мангустина вещества томские и кемеровские фармакологи разработали линейку средств гигиены полости рта: гель, ополаскиватель и биодеградируемую коллагеновую пленку. Препарат уже получил положительные отзывы стоматологов, прошел регистрацию и готовится к выходу на рынок. Ученые уверены, что на основе ксантонов в дальнейшем будут разработаны препараты для применения в офтальмологии, урологии и гинекологии – однако для этого потребуются клинические исследования.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Наука / НОВОСТИ
Новости Томска: Сибирские ученые создадут первый российский искусственный ванилин

Сибирские ученые создадут первый российский искусственный ванилин

8 Ноября 2017 г.
Разработка позволит российской пищевой промышленности избавиться от импортозависимости
Новости Томска: Томские ученые испытали аэрощуп для поиска нефтяных загрязнений

Томские ученые испытали аэрощуп для поиска нефтяных загрязнений

8 Ноября 2017 г.
Принцип работы прибора заключается в подаче воздуха под давлением на дно водоема
Новости Томска: Томские ученые создают систему прогнозирования лесных пожаров у Байкала

Томские ученые создают систему прогнозирования лесных пожаров у Байкала

7 Ноября 2017 г.
Ежегодно леса в бассейне озера страдают от лесных пожаров
Новости Томска: Томские ученые создадут энциклопедию Сибири

Томские ученые создадут энциклопедию Сибири

3 Ноября 2017 г.
В энциклопедии объединят все существующие тексты о регионе
Новости Томска: Томский студент разработал мобильное приложение для «патриотичной» молодежи

Томский студент разработал мобильное приложение для «патриотичной» молодежи

3 Ноября 2017 г.
Средства на проект собираются через краудфандинговую платформу
Новости Томска: Томский искусственный интеллект нашел источник сюжета «Матильды»

Томский искусственный интеллект нашел источник сюжета «Матильды»

2 Ноября 2017 г.
По мнению робота, сюжет фильма Алексея Учителя соответствует истории скандального любовного треугольника Америки
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Житель Томской области выиграл в лотерею 16 млн рублей

Житель Томской области выиграл в лотерею 16 млн рублей

7 Ноября 2017 г.
Рынок лотерей в России активно развивается в последние пять лет
Новости Томска: В Томске увеличат льготу при восстановлении деревянной архитектуры

В Томске увеличат льготу при восстановлении деревянной архитектуры

8 Ноября 2017 г.
Она будет предоставляться инвестору сразу после заключения договора аренды
Новости Томска: Сотрудник ТГУ задержан по подозрению в получении взяток

Сотрудник ТГУ задержан по подозрению в получении взяток

3 Ноября 2017 г.
Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.