Сибирские ученые создадут первый российский искусственный ванилин

Ученые Томского госуниверситета готовятся первыми в России синтезировать пищевую добавку – ванилин. Разработка позволит российской пищевой промышленности избавиться от импортозависимости.

Как рассказали в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ), разработку искусственного ванилина ведут сотрудники института «Умные материалы и технологии», работающего в ТГУ. Химики создадут ванилин и необходимую для его производства глиоксалевую кислоту с помощью нагрева и микроволнового воздействия на компоненты. Сами реактивы будут традиционными для искусственного ванилина - водный раствор глиоксаля, растворы азотной и соляной кислот, гваякола, карбонаты кальция и натрия, соли меди, общедоступные неорганические кислоты и органические растворители.

По словам заведующего лабораторией полимеров и композиционных материалов института Владимира Ботвина, сегодня объем потребления ванилина в мире составляет около 16 тыс. т в год, из них не более 40 т приходится на долю натурального ванилина. Преимуществом синтетического ванилина является его низкая цена – стоимость одного его килограмма примерно в 100 раз меньше природного: $10-15 против $1,5 тыс. за кг. Искусственный ванилин производят США, Германия, Китай и Франция. Российская потребность в нем ежегодно оценивается примерно в 350 т. Отечественный аналог позволит избавиться от импортозависимости в таких областях, как пищевая промышленность, производство парфюмерии и лекарств. По расчетам томских химиков, первый российский синтетический ванилин появится в 2019 году.

Фото: tsu.ru