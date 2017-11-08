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Томские ученые испытали аэрощуп для поиска нефтяных загрязнений

Главная Наука
Томск
08:21 8 Ноября 2017
общество, наука, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые Биологического института Томского госуниверситета (ТГУ) впервые провели испытания аэрощупа на водоеме, покрытом льдом; устройство предназначено для диагностики донных отложений на предмет загрязнения нефтью, сообщает пресс-служба вуза.

Принцип работы прибора заключается в подаче воздуха под давлением на дно водоема. Существующая на дне нефть «прилипает» к пузырькам воздуха и поднимается на поверхность, что позволяет исследователю визуально оценить загрязненность. Прибор запатентован в 2016 году. Он позволяет существенно ускорить, упростить и удешевить процесс оценки дна на предмет загрязненности нефтью.

Уточняется, что ученые провели испытания аэрощупа на одном из озер в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

«Ранее мы не использовали аэрощуп на водоемах, покрытых льдом. На этот раз устройство протестировали на севере в новых условиях, где мобильный комплекс показал себя очень достойно. В дальнейшем мы планируем задействовать его на водных объектах, которые находятся в зоне деятельности крупнейших нефтедобывающих компаний России», — приводятся в сообщении слова директора БИ ТГУ Данилы Воробьева.

Уточняется, что в настоящее время сотрудники БИ ТГУ совместно с компанией «Лукойл» реализуют проект по обеспечению экологической безопасности водных объектов нефтегазоносных районов Арктики и прилегающих к ней территорий с помощью аэрощупа.

Также технология и устройство в 2017 году были внесены в дорожную карту по взаимодействию ПАО «Газпром» с промышленным комплексом Томской области.

Фото: пресс-служба вуза

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