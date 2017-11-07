Томские ученые создают систему прогнозирования лесных пожаров у Байкала

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создадут геоинформационную систему для прогнозирования возникновения лесных пожаров, возникающих по вине человека, в бассейне озера Байкал. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По данным зарубежных исследований, опубликованных в журнале Biological Conservation и посвященных влиянию деятельности человека на сокращение лесов, только за последние 20 лет лесные территории вокруг Байкала сократились на 5%. При этом ежегодно леса в бассейне озера страдают от лесных пожаров.

«Наш проект направлен на развитие системы мониторинга антропогенных пожаров — это сложная задача, которая на сегодняшний день успешно не решена нигде в мире, так как очень сложно прогнозировать человеческий фактор, необходимо учитывать огромное количеств параметров. У нашего коллектива уже наработан значимый опыт прогнозирования пожарной опасности, в том числе и из-за грозовой активности. Сейчас мы хотим применить свой опыт в бассейне Байкала», — говорит руководитель проекта, доцент кафедры теоретической и промышленной теплотехники ТПУ Николай Барановский.

Для создания системы прогнозирования ученые выберут контрольное лесничество в районе Байкала.

«Необходимо собрать данные о составе лесного массива, антропогенной нагрузке: статистика пожаров, расположение дорог и различных объектов», — поясняет ученый.

Для сбора данных, измерений характеристик природной среды ученые планируют организовать экспедиции в лесничество, также будут использованы снимки территории из космоса.

«Итогом проекта станут и математические теории, и рекомендации по охране лесных массивов, и прототип геоинформационной системы. Она будет представлять собой онлайн-карту, на которой будут отмечены районы, где с учетом антропогенной нагрузки с большей вероятностью может произойти возгорание. Эта информация позволит усилить контроль за конкретными участками леса и оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации», — считает исследователь.

Над этим проектом томские ученые работают вместе с коллегами из Университета ИТМО (Санкт-Петербург), Горно-Алтайского госуниверситета, Института физического материаловедения СО РАН (Улан-Удэ), Института общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ) и Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова (Улан-Удэ).