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Томские ученые создадут энциклопедию Сибири

Главная Наука
Томск
13:00 3 Ноября 2017
сибирь, ученые, текст
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники Томского государственного университета (ТГУ) начали создание электронной энциклопедии «Словесная культура Сибири», в которой планируют объединить все существующие тексты о географическом регионе.

Как рассказали в пресс-службе ТГУ, в энциклопедию войдут архивные, экспедиционные и впервые извлеченные из периодики Сибири и центральной России материалы. Все материалы будут гипертекстовыми, то есть содержать гиперссылки на связанные с текстом документы. Пока готовится пилотный вариант сибирской энциклопедии, который будет опубликован на сайте научной библиотеки университета. В нем будут представлены разделы, посвященные литературе, межкультурным связям и взаимоотношениям, издательским процессам, а также языку и речи сибиряков.  В последнем разделе, к примеру, будет опубликована информация о словарях речи русского старожила Сибири, о речевом жанре автобиографического рассказа сибиряков, о концепте «земля» в бытовых словесных практиках сибиряка, о старообрядческом дневнике «Островной летописец».

По расчетам создателей сибирской энциклопедии, она будет интересна не только мировому научному сообществу, но и широкому кругу читателей, которые захотят получить доступ к малоизвестным документам «с качественным научным комментарием». В России, по словам представителей ТГУ, аналогов подобных энциклопедий пока не было. Ближайший аналог – «Иркипедия» (энциклопедия Иркутской области), однако она не содержит ссылок на полные тексты и первоисточники.

Фото: pixabay.com

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