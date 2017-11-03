Томский студент разработал мобильное приложение для «патриотичной» молодежи

Студент Томского политехнического университета (ТПУ) Даниил Акулин разработал мобильное приложение для смартфонов, с помощью которого молодые люди смогут участвовать в квестах с патриотическим содержанием. Приложение On Russia доступно в бета-версии в Google Play, сообщили в пресс-службе вуза.

Изначально разработчик планировал создать сайт, на котором размещалась бы информация обо всех мероприятиях Томска, а также квесты для студентов. Затем появилась идея «сделать проект в виде мобильного приложения» для людей «положительно относящихся к политике президента России».

В полной версии приложения участники «патриотического» квеста также смогут выполнять различные задания и получать за это баллы. Задания нужно выполнить за определенное время. Чем быстрее справится участник, тем больше баллов он заработает.

«Онлайн-задания будут, например, такие: выполнить тест, ответить на вопросы викторины, что-либо репостнуть. Оффлайн-задания будут сложнее, например, нужно будет сфотографироваться с каким-либо известным памятником своего города, либо найти определенное место по частично закрашенному фото и т.д.», — поясняет Даниил Акулин.

Набранные баллы в будущем можно будет обменять на сувенирную продукцию с различными «патриотическими принтами».

Средства на проект собираются через краудфандинговую платформу. По словам разработчика, планируется привлечь 1,2 млн рублей. К настоящему моменту собрано более 600 тысяч.

Фото: концепт-дизайн приложения