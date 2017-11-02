2 ноября
Томск
погода +5 °C
курсы валют
58.16
 
€ 67.71
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Томский искусственный интеллект нашел источник сюжета «Матильды»

Главная Наука
Томск
11:40 2 Ноября 2017
кино, робот, искусство, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Автоматизированный комплекс Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) проанализировал нашумевшую картину Алексея Учителя «Матильда» и нашел фильм, по мнению искусственного интеллекта, послуживший для нее первоисточником.

Как пишет Инновационный портал Томской области, искусственный интеллект (ИИ) сопоставил фабулу «Матильды» с классическими сюжетами, использованными в различных произведениях. В итоге ИИ обнаружил, что сюжет «Матильды» соответствует сюжету вышедшего на канале Discovery документального фильма «Соперницы. Жаклин Кеннеди и Мэрилин Монро» - русскую озвучку он получил в 2008 году. Инициаторы исследования из ТУСУР пояснили, что сюжетная линия фильма Алексея Учителя соответствовала истории самого скандального любовного треугольника Америки - взаимоотношениям Мэрилин Монро, Жаклин и Джона Кеннеди.

- Первое что в анализе произведения нужно сделать, это понять первоисточник. У «Матильды» это должны были быть исторические документы. Однако Николай II о Кшесинской не писал, да и сама балерина была немногословна. Разные источники свидетельствуют, что точка в их отношениях была поставлена сразу же, как стало известно о предстоящей свадьбе и коронации. Сто тысяч рублей, прощальный подарок в виде особняка — все это слухи завистников. Ни о чем таком Кшесинская не писала, но зато упоминала о длительных любовных связях с другими великими князьями: Сергеем Михайловичем и Андреем Владимировичем. Так что выводы, сделанные после автоматического анализа разных источников, нас не удивили, - рассказал начальник инновационно-технологического центра ТУСУРа Евгений Гарин.

Фото: vk.com/matildafilm

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Наука / НОВОСТИ
Новости Томска: Томские ученые предложили лечить шизофрению копеечником

Томские ученые предложили лечить шизофрению копеечником

2 Ноября 2017 г.
Природный нейролептик готовят к клиническим испытаниям
Новости Томска: Томские ученые разрабатывают электронные татуировки для медицинских целей

Томские ученые разрабатывают электронные татуировки для медицинских целей

1 Ноября 2017 г.
Концепция электронных татуировок разрабатывается научными коллективами в разных странах мира
Новости Томска: Разработчики ТГУ создали систему защиты авторских прав на блокчейне

Разработчики ТГУ создали систему защиты авторских прав на блокчейне

31 Октября 2017 г.
Система поможет продавать и передавать объекты интеллектуальной собственности
Новости Томска: Для строительства баз на Луне может быть использована технология 3D-печати томских ученых

Для строительства баз на Луне может быть использована технология 3D-печати томских ученых

31 Октября 2017 г.
В проекте готовы принять участие ТПУ и ТГАСУ
Новости Томска: Томские ученые разрабатывают экологичный способ очистки дизельного топлива

Томские ученые разрабатывают экологичный способ очистки дизельного топлива

30 Октября 2017 г.
Проект, рассчитанный на три года, уже поддержан Минобрнауки РФ
Новости Томска: Томские программисты разработали аналог Google Play с оплатой криптовалютой

Томские программисты разработали аналог Google Play с оплатой криптовалютой

27 Октября 2017 г.
Релиз бета-продукта запланирован на июнь 2018 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Владелец томской «КДВ групп» стал миллиардером по версии Bloomberg

Владелец томской «КДВ групп» стал миллиардером по версии Bloomberg

1 Ноября 2017 г.
Базовым производством для компании стал Яшкинский пищевой комбинат
Новости Томска: Иван Деев назначен замгубернатора Томской области по соцполитике

Иван Деев назначен замгубернатора Томской области по соцполитике

30 Октября 2017 г.
Сфера здравоохранения в настоящее время вызывает много нареканий
Новости Томска: Нашелся один претендент на строительство поликлиники в Томске

Нашелся один претендент на строительство поликлиники в Томске

30 Октября 2017 г.
Муниципальный аукцион был признан не состоявшимся
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.