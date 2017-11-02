Томский искусственный интеллект нашел источник сюжета «Матильды»

Автоматизированный комплекс Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) проанализировал нашумевшую картину Алексея Учителя «Матильда» и нашел фильм, по мнению искусственного интеллекта, послуживший для нее первоисточником.

Как пишет Инновационный портал Томской области, искусственный интеллект (ИИ) сопоставил фабулу «Матильды» с классическими сюжетами, использованными в различных произведениях. В итоге ИИ обнаружил, что сюжет «Матильды» соответствует сюжету вышедшего на канале Discovery документального фильма «Соперницы. Жаклин Кеннеди и Мэрилин Монро» - русскую озвучку он получил в 2008 году. Инициаторы исследования из ТУСУР пояснили, что сюжетная линия фильма Алексея Учителя соответствовала истории самого скандального любовного треугольника Америки - взаимоотношениям Мэрилин Монро, Жаклин и Джона Кеннеди.

- Первое что в анализе произведения нужно сделать, это понять первоисточник. У «Матильды» это должны были быть исторические документы. Однако Николай II о Кшесинской не писал, да и сама балерина была немногословна. Разные источники свидетельствуют, что точка в их отношениях была поставлена сразу же, как стало известно о предстоящей свадьбе и коронации. Сто тысяч рублей, прощальный подарок в виде особняка — все это слухи завистников. Ни о чем таком Кшесинская не писала, но зато упоминала о длительных любовных связях с другими великими князьями: Сергеем Михайловичем и Андреем Владимировичем. Так что выводы, сделанные после автоматического анализа разных источников, нас не удивили, - рассказал начальник инновационно-технологического центра ТУСУРа Евгений Гарин.