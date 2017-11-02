Томские ученые предложили лечить шизофрению копеечником

Ученые НИИ фармакологии Томского национального исследовательского центра РАН разработали препарат для лечения психических расстройств на основе растущего в Сибири копеечника.

Как сообщает Инновационный портал Томской области, выделенное из копеечника вещество воздействует на дофаминовые рецепторы по принципу обычных нейролептиков. Однако в отличие от синтетических лекарств, средство растительного происхождения не вызывает у пациентов апатии, снижения умственной активности и сонливости.

По словам научного сотрудника лаборатории НИИ фармакологии Юлии Федоровой, исследователи работали над препаратом с 2008 года. В этом году ученые получили грант от Фонда содействия инновациям и сейчас готовят проект к защите в Сколково. В случае успеха поддержка Сколково позволит начать клинические испытания.

- Наш препарат поможет в лечении шизофрении и других психотических состояний. Клинические испытания покажут, насколько эффективен новый препарат по сравнению с имеющимися средствами, но мы нацелены на то, что он сможет стать средством основной терапии, - пояснила Юлия Федорова.

Копеечник – многолетнее растение из семейства бобовых. Он растет в Средней Азии, на Дальнем Востоке, в Западной Сибири и на Алтае.

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