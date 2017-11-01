Томские ученые разрабатывают электронные татуировки для медицинских целей

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) нашли способ значительно удешевить технологию создания «электронных татуировок» — нательных сенсоров для контроля здоровья, сообщает пресс-служба вуза в среду.

Электронные татуировки представляют из себя электронные сенсоры из наночастиц, которые закрепляются на коже из очень тонкой полимерной подложки. Такие датчики могут снимать информацию о влажности кожи, ее температуре, сигналы от мышц и мозговой деятельности, а затем передавать информацию врачам.

«Сама идея нательных сенсоров уже существует, и термин „электронная татуировка“ стал общепринятым. Уникальность в том, что мы наносим раствор оксида графена на полимерную подложку и с помощью лазера рисуем на подложке проводящие каналы. Под лучом лазера оксид графена превращается в проводящий материал — восстановленный rGO», — рассказала разработчица из ТПУ Анна Липовка.

При изменениях свойств кожи или подкожного слоя меняется сопротивление графена, этот параметр можно отследить через электрические контакты — по изменению сопротивления можно интерпретировать сигналы, например, от мышц.

Отмечается, что стоимость оксида графена и сопутствующих элементов значительно меньше, чем у золота, поэтому технология томских ученых экономичнее для массового производства.

«Татуировки могут размещаться на разных частях тела, но не будут доставлять человеку существенных неудобств. Процесс нанесения на тело такой же, как у знакомых всем переводных татуировок», — поясняют разработчики.

Концепция электронных татуировок сегодня разрабатывается научными коллективами в разных странах мира. Но данных о коммерческом использовании таких татуировок пока нет.

Фото предоставлено пресс-службой вуза