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Разработчики ТГУ создали систему защиты авторских прав на блокчейне

Главная Наука
Томск
18:40 31 Октября 2017
разработка, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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Томские разработчики создали пилотную версию системы защиты интеллектуальной собственности, основанную на технологии блокчейна.

Как сообщили в пресс-службе Томского государственного университета, система Rupto.IO позволяет подтвердить приоритет интеллектуальной собственности (к примеру, обычного Word-документа) в режиме реального времени за несколько секунд. Пользователь регистрируется в системе, загружает в нее файл, получая затем индивидуальный сертификат. Разработчики подчеркивают, что пока доступна лишь демо-версия системы.

– Сейчас это только «игрушка», на которой мы показали свою работу по управлению интеллектуальной собственностью. Но это реально работающая технология на блокчейне, в России университеты этим пока практически не занимаются. Многие вопросы еще надо решать, в том числе с Роспатентом, – пояснил проректор ТГУ по инновационной деятельности Константин Беляков.

В перспективе разработчики планируют интегрировать в систему алгоритм смарт-контрактов, который позволит передавать и продавать права интеллектуальной собственности.

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