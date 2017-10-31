Разработчики ТГУ создали систему защиты авторских прав на блокчейне

Томские разработчики создали пилотную версию системы защиты интеллектуальной собственности, основанную на технологии блокчейна.

Как сообщили в пресс-службе Томского государственного университета, система Rupto.IO позволяет подтвердить приоритет интеллектуальной собственности (к примеру, обычного Word-документа) в режиме реального времени за несколько секунд. Пользователь регистрируется в системе, загружает в нее файл, получая затем индивидуальный сертификат. Разработчики подчеркивают, что пока доступна лишь демо-версия системы.

– Сейчас это только «игрушка», на которой мы показали свою работу по управлению интеллектуальной собственностью. Но это реально работающая технология на блокчейне, в России университеты этим пока практически не занимаются. Многие вопросы еще надо решать, в том числе с Роспатентом, – пояснил проректор ТГУ по инновационной деятельности Константин Беляков.

В перспективе разработчики планируют интегрировать в систему алгоритм смарт-контрактов, который позволит передавать и продавать права интеллектуальной собственности.