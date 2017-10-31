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Для строительства баз на Луне может быть использована технология 3D-печати томских ученых

Главная Наука
Томск
13:56 31 Октября 2017
проект, космос, технологии
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) обсуждают совместный проект по созданию технологий для строительства баз, станций и других сооружений на Луне. Об этом говорится в сообщении ТПУ.

При этом специалисты используют опыт, полученный при изготовлении спутника «Томск-ТПУ-120». Недавно он был запущен с борта Международной космической станции на орбиту Земли.

«Существует российская лунная программа, которая предусматривает запуск в 2019-2024 годах к Луне пяти автоматических станций. Наши материалы могут быть использованы при создании таких станций. Например, мы можем по заказу госкорпорации «Роскосмос» создать технологию 3D-печати из лунного грунта», - говорит директор Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.

Как отметил господин Яковлев, в ТПУ накоплен опыт в создании новых материалов для космоса, в ТГАСУ разработаны инновационные технологии, которые используются в строительстве, и лабораторный образец 3D-принтера для печати домов на Земле.

Фото: сайт ТПУ

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