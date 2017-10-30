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Томские ученые разрабатывают экологичный способ очистки дизельного топлива

Главная Наука
Томск
10:40 30 Октября 2017
общество, наука, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Химики Томского государственного университета (ТГУ) разрабатывают новый способ очистки дизельного топлива, позволяющего уменьшить загрязнение для окружающей среды и снизить стоимость этого техпроцесса, сообщает в среду пресс-служба вуза.

Поясняется, что при гидроочистке — основному способу чистке «дизеля» — выделяется большое количество загрязняющих атмосферу газов. Вред окружающей среде наносят входящие в ее состав полиароматические углеводороды, сера и ее соединения, способствующие загрязнению веществами с канцерогенами. Требования к дизельному топливу ужесточаются, поэтому разработка новых способов очистки топлива весьма актуальна.

Отмечается, что в качестве альтернативы химики предлагают безводородный способ удаления серы из дизельного топлива — оксилительное обессеривание с последующим удалением загрязняющих компонентов. Для этого разрабатываются экстрагенты и каталитические окислительные системы, эффективно извлекающие загрязняющие компоненты из дизельной фракции. Стоимость техпроцесса ниже, что приведет удешевлению очистки «дизеля».

«Использование новой технологии извлечения серы и полиароматических углеводородов позволит минимизировать количество вредных отходов, которым сейчас необходимо обеспечивать безопасное хранение. Наряду с этим окислительное обессеривание является гораздо более безопасным промышленным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания новых комплексных систем для селективного извлечения серы будет проводиться на площадках московского промпартнера ООО «ГИРС-сервис».

«Новая технология имеет еще и отсроченную экономическую выгоду. Повышение качества очистки дизельного топлива в конечном итоге увеличит срок службы их двигателей и приведет к снижению затрат на ремонт автомобилей и сельскохозяйственной техники», — приводятся в сообщении слова руководителя проекта, старшего научного сотрудника СФТИ Олега Андриенко.

Проект, рассчитанный на три года, уже поддержан Минобрнауки РФ.

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