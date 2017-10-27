Томские программисты разработали аналог Google Play с оплатой криптовалютой

Томские программисты из компании Crypton.Studio разработали магазин мобильных приложений и контента с использованием технологий блокчейна и смарт-контрактов. Оплату внутри магазина можно будет осуществлять при помощи криптовалюты. Об этом сообщается на сайте «Инновационного портал» — проекте администрации Томской области.

К настоящему моменту готов прототип мобильной версии и разрабатывается веб-версия продукта.

«Сейчас мы запускаем ICO, чтобы собрать инвестиции на продвижение продукта. Это как крауд-инвестинг, когда инвесторы покупают акции стартапа и затем получают дивиденды, только вместо акций — цифровые токены, а платежным средством выступает криптовалюта», — рассказывает CEO компании Кирилл Кван.

75 % всех акций компания распродает, 25 % оставляет за собой.

«Для разработчиков комиссия в Google Play и AppStore за каждую транзакцию составляет от 15 до 30 %. В нашем приложении комиссия будет составлять 1%, ее получает владелец ноды. Все остальные деньги за транзакции получает разработчик. Также разработчик может выпустить ICO на нашей платформе: выложить свое приложение в магазин и, если он захочет сделать апгрейд, разбить приложение на токены. Если пользователям и инвесторам интересно, они покупают их, и это позволяет разработчику набрать команду и совершенствовать свой продукт», — рассказывают разработчики.

Магазин децентрализован, все данные хранятся в узлах-нодах, поэтому из любой точки мира разработчик сможет опубликовать приложение.

«Неблокируемость приложений достигается за счет технологии блокчейна, как и прозрачность транзакций: никто никого не сможет обмануть, то есть любой пользователь может посмотреть, кто, когда и что покупал. Децентрализованное хранение — это также плюс для пользователей, у нас по миру будут храниться ноды, владельцы узлов будут иметь 1 % от транзакции и подтверждать их, а пользователи — получать приложение гораздо быстрее, так как его источник находится максимально близко», — резюмируют программисты.

Релиз бета-продукта запланирован на июнь 2018 года.