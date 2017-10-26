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Сибирские ученые создают комплекс для дистанционного поиска нефти в Арктике

Главная Наука
Томск
12:03 26 Октября 2017
нефть, газ, добыча, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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Группа ученых Сибирского физико-технического института, входящего в состав Томского госуниверситета, разрабатывает комплекс, позволяющий найти месторождения нефти и газа в Арктике без бурения.

Как рассказали в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ), принцип работы аппаратно-программного комплекса основан на спектральном анализе газов – индикаторов углеводородов. Улавливать их будут интеллектуальные датчики, размещенные по специальной «сетке» на перспективной для добычи территории. После обработки поступившей информации автоматизированная система проведет ее систематизацию и обработку и построит на основе полученных данных трехмерную модель распределения «залежей» углеводородов.

– По оценкам экспертов, прибрежная зона Арктики может содержать около четверти всех шельфовых запасов углеводородов в мире. В нефтяном эквиваленте это почти 100 млрд т сырья,– Добыча этих полезных ископаемых важна для обеспечения экономической безопасности страны. Сейчас Россия приступает к новому этапу освоения Арктики, поэтому возникла потребность в новых эффективных технологиях, - пояснила старший научный сотрудник Инновационно-технологического центра СФТИ Елена Обходская.

Кроме поиска нефти и газа, комплекс может отслеживать природные или техногенные процессы, происходящие под землей, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям. Например, землетрясения, грязевые вулканы и прочее. Датчики комплекса передают информацию об активности каких-либо подземных процессов, позволяя людям оперативно отреагировать.

Фото: pixabay.com

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