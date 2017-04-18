Томские ученые спасают от смертельной болезни мексиканских креветок

Ученые Томского политехнического университета разработали препарат на основе наночастиц серебра, который может применяться для лечения вируса белых пятен у креветок, сообщает пресс-служба вуза.

В ТПУ отметили, что препарат «Арговит» обладает универсальным разрушающим действием на вирусы, бактерии и грибки.

Вирус белых пятен креветки — беда для мексиканских ферм. Болезнь проявляется в появлении пятен на панцире, после чего у больной особи истощается организм, и она погибает. Человеку такой вирус не передается, однако наносит большие убытки хозяйствам.

Как сообщает пресс-служба ТПУ, одному из фермерских хозяйств Мексики было предложено опробовать разработку ученых. Сначала лекарство ввели нескольким молодым особям, заболевшим вирусом белых пятен. Спустя 96 часов после ввода препарата, выживаемость креветок составила более 90%.

«Дальше ученые перешли к испытаниям более многочисленной группы молоди креветки. Зараженные особи были разделены на подгруппы, одни из которых получили препарат, а другие — нет. Спустя четыре дня 80% креветок в подгруппах, принимавших «Арговит», выжили и стали выздоравливать. Между тем, из числа необработанных препаратом особей выжило лишь 10%», — пояснили в ТПУ, уточнив, что результаты исследования опубликованы в журнале Chemosphere.

Сейчас ученые создают на основе препарата сертифицированные лекарства для животных и биологически активные добавки для людей.