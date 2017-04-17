Сибирские ученые выяснили, что мамонты страдали характерными для людей заболеваниями

Томские палеолонтологи выяснили, что древние млекопитающие страдали теми же серьезными заболеваниями, что и люди.

Ученые Томского государственного университета занимаются изучением болезней скелетной системы мамонтов более 17 лет.

«Палеонтолог Сергей Лещинский изучил коллекцию останков якутских мамонтов, собранную на одном из самых крупных в мире местонахождений мамонтовой фауны — Берелех, — сообщили в Томском государственном университете. — Исследование показало, что почти половина костей древних млекопитающих имеет признаки серьезных патологий, типичных и для скелетной системы человека».

Среди них есть две патологии, которые у древних животных никто в мире еще не выявлял.

«Одно из заболеваний у врачей называется «суставная мышь», или «рисовое зерно». Это свободно расположенный в полости сустава фрагмент отделившейся костной или хрящевой ткани, — говорит Сергей Лещинский. — Довольно часто эта патология отмечается у людей. При попадании такого кусочка в суставную полость возникает сильнейшая боль».

Другая аномалия, впервые описанная у мамонтов, — незамкнутость поперечных отверстий шейных позвонков.

Результаты исследований подтверждают гипотезу палеонтологов ТГУ о том, что мамонты исчезли с планеты из-за нарушения обмена веществ. Причиной их массового вымирания стал геохимический стресс. Судя по всему, минеральное голодание спровоцировали кардинальные экологические изменения, связанные с неотектоническими процессами и увлажнением климата.

Геохимическая гипотеза вымирания гигантских млекопитающих уже заинтересовала западных ученых.