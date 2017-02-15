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Правительство урезало бюджет ведущих вузов России, куда входят ТПУ и ТГУ

Главная Наука
Томск
11:18 15 Февраля 2017
экономия, рейтинг, вуз, бюджет, университет, сокращение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Правительство России почти на треть уменьшило финансирование ведущих российских университетов, претендующих на выход в сотню лучших вузов мира. Объем выделяемых средств будет сокращен в текущем году, а также в 2018-м и 2019-м, сообщается в документе.

В 2013 году Минобрнауки запустило проект «5-100» по продвижению лучших отечественных вузов в сотню лучших университетов мира к 2020 году. В программе участвует 21 российский вуз, в том числе Томский государственный университет и Томский Политехнический университет. Вузы получают субсидии и отчитываются о выполнении программ перед Министерством.

Финансирование ведущих университетов России на ближайшие три года будет сокращено на 12,7 миллиардов руб. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Правительство решило сократить дотации на 2017 год до 10,6 млрд руб., на 2018 год — до 10,2 млрд руб., а на 2019-й — до 10 млрд руб. По объемам финансирования на 2020 год изменений нет», - следует из материалов.

О предстоящем сокращении субсидий для вузов из программы «5-100» в середине января писала газета «Известия». По информации источников издания, такое решение было принято еще в конце декабря 2016 года на совещании у вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец. Минобрнауки, как сообщала газета, уже направило в Минфин предложения ассоциации «Глобальные университеты» о необходимости выделить вузам дополнительные средства и восстановить объемы финансирования.

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