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Кирилл Каем: «Нам часто приносят вечные двигатели и таблетки-панацеи»

Главная Наука
Томск
09:47 15 Февраля 2017
инновации, разработка, ученые, наука
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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30 проектов представили разработчики Сибири на «Open innovations startup tour 2017». Эксперты фонда «Сколково» отобрали лучшие идеи стартапов из Кемерова, Новосибирска, Омска и Красноярска. О том, кто участвует в стартап-туре и какие инновационные проекты удается воплотить в жизнь, в эфире программы «Новости здесь» рассказал Кирилл Каем, исполнительный директор кластера биологический и медицинских технологий фонда «Сколково».

«Те города, где традиционно сохраняется серьезное наследие с точки зрения академической науки, для нас являются наиболее привлекательными. Если посмотреть на регионы в целом, то такие города, как Томск, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток, Санкт-Петербург и Москва для нас наиболее интересны, так как отсюда мы получаем сильные проекты с научной точки зрения», — рассказал эксперт.

Некоторые проекты «Сколково»  уже получили регистрационное удостоверения Минздрава, но, это скорее исключение, признается эксперт. Средняя длительность развития проекта составляет около 10 лет, а с проектами фонд работает около 5 лет.

Развитие и применение высоких технологий в медицине — глобальный тренд, объединяющий ученых и предпринимателей. Подобные разработки требуют многолетних исследований, немалых инвестиций.

«Когда мы начали просеивать академическую среду стартапов, мы брали достаточно большое количество крепких разработок. Сейчас получается так, что проходят очень хорошие, сильные разработки, которые по каким-то причинам не приходили. И, в тоже время, в больших количествах приходят или наивные разработки, в которых нет хорошей научной базы или разработки маркетингового плана. Мы, увы, регулярно имеем вереницу людей, которые приносят нам вечные двигатели и панацеи (лекарства от всего в одной таблетке). Мы достаточно жестко их останавливаем. Мы, конечно, не обижаем людей, но у нас есть специальная папочка, куда мы складываем такие разработки», — пояснил эксперт.

Инновационный центр «Сколково» был создан правительством РФ с целью стимулирования перехода России к инновационной экономике,  развития и внедрения конкурентоспособных наукоемких разработок. Над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня «Сколково» работает в 5 приоритетных направлениях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии, космические технологии и телекоммуникации, биомедицинские технологии, стратегические компьютерные технологии и компьютерное обеспечение. В настоящий момент «Сколково» помогает более чем 1600 стартапам.  Большей частью происхождение научных идей, которые лежат в основе этих стартапов – это российские научные идеи.

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